LITIGE FAF-LFP Ould Ali soutient Zetchi

Par Lounès MEBERBECHE -

Le ministre de la Jeunesse et des Sports tente d'apaiser les tensions

Ce qui devait être un simple désaccord entre deux institutions du même secteur semble prendre une autre tournure et dimension. Il s'agit du conflit entre la FAF et la LFP qui n'en finit pas de faire couler beaucoup d'encre, alors que le football national a grandement besoin de sérénité. Après avoir réussi à «éjecter» Mahfoud Kerbadj de manière peu orthodoxe, Kheïreddine Zetchi prépare le terrain pour la succession de ce dernier à la tête de la LFP. Ainsi, on assiste ces jours-ci à des manoeuvres politico-sportives pour attirer le maximum de partisans, de façon à faciliter l'intronisation du futur boss de la LFP. Dans ce sens, Zetchi a décidé de se réunir avec les présidents des clubs, nous a-t-on dit hier en fin de journée, afin de les convaincre de suivre sa démarche, alors qu'une source annonce une autre contre-attaque menée par certains boss de clubs qui n'adhérent pas vraiment au choix de Zetchi d'écarter Kerbadj. Et au milieu de tout ce chahut, surgit le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, pour prendre position et intervenir pour faire pencher la balance en faveur du président de la FAF. Le premier responsable du MJS a affiché clairement son appui pour Zetchi en déclarant mardi à Alger: «Je soutiens la Fédération algérienne de football dans sa démarche qui consiste à retirer la délégation de gestion des affaires courantes du football professionnel à la LFP. Une décision totalement légale qui intervient conformément à l'article 20 de la convention qui lie la FAF à la LFP depuis juillet 2011.» Ould Ali précisera même qu'«il y a eu un problème de coordination et de cohésion entre les deux institutions dans la gestion des affaires courantes du football. Il faut juste signaler que la LFP n'est pas dissoute et que les clubs doivent être solidaires avec la FAF, seule et unique représentant du football en Algérie», a-t- il précisé. Pour ce faire, le ministre a appelé les membres du directoire à convoquer le plus tôt possible une assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour l'installation des commissions de candidatures et de recours en vue de l'organisation d'une assemblée générale élective: «Le directoire doit convoquer une assemblée générale extraordinaire le plus tôt possible pour l'installation, d'abord, des commissions de candidature et de recours. Le président de la FAF est conscient de cette démarche et va organiser une assemblée générale pour élire le nouveau patron de la LFP. Les clubs des Ligues 1 et 2 doivent être solidaires et mobilisés», a précisé Ould Ali. Pour rappel, le directoire est composé de Amar Bahloul, Larbi Oumamar, membres du Bureau fédéral et Ali Malek, président de la Ligue nationale de football amateur (Lnfa). Enfin, au sujet de l'organisation de cette fameuse AGEx de la LFP, notre source nous confiera qu'elle devrait se tenir avec l'AGO de la FAF, prévue au mois de mars, et donc celle de la Ligue devrait se tenir avant la fin du mois de février pour préparer le terrain au successeur de Kerbadj.