LIGUE 1 MOBILIS - 18E JOURNÉE:PAC-JSK, NAHD-MCO ET USMBA-CSC Les Sanafir en danger à la Mekerra

Par Saïd MEKKI -

Le leader constantinois face à un adversaire coriace

Cinq matchs sont au programme d'aujourd'hui et demain pour le compte de la 18e journée de la Ligue 1 Mobilis qui prendra fin samedi prochain avec, entre autres, le derby algérois entre le MC Alger et le CR Bélouizdad. L'Entente de Sétif sera donc en appel aujourd'hui dans un déplacement périlleux au stade de Biskra pour rencontrer l'Union locale. Les joueurs du coach Abdelhak Benchikha sont décidés à revenir avec les trois points de la victoire pour garder leur distance vis-à-vis des clubs en haut du tableau. Le président Hammar ne veut pas du tout parler d'autre chose que d'une victoire. Car pour lui, «si on veut avoir des chances de se retrouver en haut du tableau, il va falloir gagner des matchs à commencer par cette rencontre en déplacement face à l'USB. Benchikha, lui, parle d'«une réalité qu'on ne peut ignorer en ajoutant qu'il nous faut un sursaut d'orgueil. Et pour mettre ses joueurs devant leurs responsabilités, le coach Benchikha n'a pas hésité à déclarer qu'«on ne joue plus avec son nom ou sa taille, c'est révolu...». En face, l'US Biskra veut aussi rattraper le temps perdu et surtout sortir de cette avant-dernière place au classement. Une victoire serait donc bien salutaire pour les Biskris... De son côté, le leader du championnat, le CS Constantine effectuera demain un périlleux déplacement à Sidi Bel Abbès où l'attend cette formation capable du meilleur comme du pire. En tous les cas, le manager général du CSC, Tarek Arama, a promis à ses joueurs une prime de 20 millions de centimes contre une victoire à Sidi Bel Abbès. Une telle prime vaut bien une victoire pour les joueurs du CSC qui vont certainement redoubler d'effort pour sortir vainqueurs, demain, d'un match vraiment difficile devant cette coriace formation de Sidi Bel Abbès. Les gars de l'antique Cirta cherchent donc la surprise face à l'USMBA alors que les locaux auront les faveurs des pronostics pour leur double atout: jouer sur leur terrain et face à leur public. Les deux antagonistes sont au milieu du tableau et le moindre faux pas risque de leur compliquer la tâche pour la suite de cette phase retour surtout décisive. Ce qui sera justement le cas pour le NA Hussein Dey qui reste sur une belle victoire dans un derby face à l'USMA. Mais, les joueurs du coach Billal Dziri auront face à eux, demain, une équipe du MC Oran, intraitable hors de ses bases. Les gars d'El Hamri se sont bien familiarisés avec des résultats hors de leur fief. Les Sang et Or se doivent donc de faire très attention à cette redoutable équipe du MCO qui pratique du beau football. Les joueurs du NAHD doivent surtout sortir le grand jeu pour tenter de gagner cette partie qui s'annonce aussi difficile qu'indécise. A Blida, les joueurs de la ville des Roses auront fort à faire en recevant la redoutable équipe de la JS Saoura. Les gars de Béchar ne se trouvent pas à la deuxième place au classement à 5 points du leader par pur hasard. L'équipe est réaliste et ses joueurs gagnent même hors de leur fief. Les gars de Blida sont donc bien avertis devant cette équipe de la Saoura sur une courbe ascendante. Les Blidéens n'auront pour ainsi dire aucun droit à l'erreur et surtout ne pas perdre ce match à domicile pour ne point s'enliser dans le doute et rester donc à cette dernière place synonyme de future rétrogradation. Le moindre point perdu à domicile risque de coûter cher au décompte final et les gars de l'USMB le savent très bien. Ils savent donc bien ce qui les attend aujourd'hui devant leurs propres supporters. Le dernier match au programme de demain opposera le Paradou à la JS Kabylie. Les Kabyles joueront plus à l'aise que dans leur fief, surtout avec tout ce qui se passe au sein de leur direction et l'instabilité qui y règne. Le coach Noureddine Saâdi sait très bien que ce qu'on attend de lui devant cette équipe de l'académie du Paradou est un véritable exploit. En tous les cas, une chose est sûre: un match nul n'arrangerait ni l'une ni l'autre équipe...Le reste des matchs est programmé pour samedi.