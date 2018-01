54E ANNIVERSAIRE DE LA RECONNAISSANCE DU COA Une exposition philatélique samedi à Alger

Le Comité olympique et sportif algérien (COA) organise aujourd'hui (9h) au Musée Olympique (Alger) une exposition philatélique sur les thématiques olympiques et sportifs, à l'occasion du 54ème anniversaire de la reconnaissance du COA par le Comité international olympique (CIO), a indiqué jeudi un communiqué de l'instance olympique algérienne. Cette exposition aura lieu en présence des artistes peintres qui ont réalisé ces oeuvres artistiques, des personnalités ayant participé au dépôt du dossier de reconnaissance du COA ainsi que des représentants de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA).

La reconnaissance officielle du Comité Olympique Algérien par le Comité International Olympique (CIO) fut effective le 27 janvier 1964, à l'occasion de la 62e session tenue en marge des 9es Jeux Olympiques d'hiver abrités par Innsbruck (Autriche).

Le dossier d'adhésion de l'Algérie fut présenté par le défunt docteur Mohand-Amokrane Maouche et Mustapha Larfaoui, respectivement président et secrétaire général du Comité Olympique Algérien.