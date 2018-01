ALI MALEK, MEMBRE DU DIRECTOIRE, GÈRE LA LFP "On compte sur la collaboration de toutes les structures"

Invité hier de l'émission Football Magazine de la radio Chaîne 3, le président de la Ligue nationale du football amateur, Ali Malek, est intervenu pour aborder plusieurs sujets sur la nouvelle mission du directoire qui a été désigné par le BF de la FAF pour gérer la LFP.

Accompagnés de Amar Bahloul et Larbi Oumamar, membres du Bureau fédéral, Ali Malek a été chargé de la gestion administrative de la LFP. Seulement, la mission de ce directoire ne semble pas aisée étant donné qu'il devrait faire face à plusieurs obstacles, notamment la cohabitation avec la LFP et ses différentes structures et ce, jusqu'à la fin de la saison en cours. Ainsi, d'emblée, Ali Malek a tenu à préciser que ce directoire: «devrait travailler en toute concertation et dans toutes les circonstances. On est une équipe qui a été choisie pour mener cette mission et on compte sur la collaboration de toutes les structures pour accomplir convenablement notre travail. Aucune structure n'a été touchée et il y'aura aucun changement. On n'a pas l'intention de changer ni toucher aux personnes». Toutefois, n'ayant pas toute la latitude pour aborder les sujets épineux, notamment le départ de Kerbadj, le mercato d'hiver très agité et les affaires en suspens, Ali Malek se contentera de commenter certaines décisions en esquivant d'autres. Interrogé sur l'affaire de l'USM Bel Abbès et la défalcation adoptée de six points ainsi que l'amende que devra payer le club (s'élevant à 15 000 francs suisses) et le payement du joueur, Mlake dira même que: «Le club a jusqu'au 31 janvier prochain pour régulariser sa situation ou il risque la rétrogradation. Le club a approché la FAF pour être assisté dans ces contacts avec la FIFA pour trouver une solution et c'est ce que la Fédération a bien accepté. Il faut payer d'abord car c'est une décision sans appel. Maintenant, s'il y a un compromis entre le club et le joueur, il faudrait informer la FIFA dans les délais pour trouver une issue.» Quant à l'affaire de l'AS Aïn M'lila, à qui on a défalqué quatre points pour match perdu face au WAT, suite à l'utilisation d'un joueur suspendu, Malek dira: «La décision est prise, mais il y a la commission de recours. Le club avait 48h et le dossier est toujours en cours d'étude.» Pour ce qui est du mercato d'hiver, Ali Malek indiquera que la FAF a pris la décision de qualifier tous les joueurs recrutés, tout en fixant aux clubs un délai jusqu'à la fin de la saison pour régulariser leurs situations.