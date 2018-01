AS MONACO Ghezzal en route vers Sassuolo?

Le milieu de terrain offensif de l'AS Monaco Rachid Ghezzal intéresse le club italien Sassuolo, selon Gianluca Di Marzio et Sky Sport Italia. Le club italien Sassuolo évoluant en Serie A, va très vite faire une offre pour s'attacher les services du numéro 7 qui est sous contrat avec le club monégasque jusqu'en juin 2021, le club italien semble encouragé par le départ imminent de leur ailier Matteo Politano vers Napoli. L'international algérien a disputé 15 matchs cette saison avec AS Monaco en Ligue 1 et a marqué deux buts et a offert deux passes décisives. Rachid Ghezzal qui commence tout juste à s'adapter au club du rocher, va peut-être poser ses valises cette fois si en Italie.