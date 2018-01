CHAMPIONNAT DE WILAYA DE CROSS INTER-SERVICES DE POLICE 108 athlètes présents à Mostaganem

Le championnat de wilaya de cross sur route inter-services de police s'est déroulé avant-hier à Mostaganem, avec la participation de 108 athlètes représentant neuf sûretés de daïras, la brigade de la police marine, unité de l'ordre publique de la sûreté de wilaya. Une course messieurs (84 athlètes) a eu lieu sur une piste à Sidi Adjal au sud de la ville de Mostaganem jusqu'à la salle omnisports «Djamel Bouhras» de Kharouba à l'est de la ville sur une distance de 5 kilomètres. La course pour filles (24 athlètes) s'est déroulée sur la même piste de la cité «El Wiam» vers la pénétrante de Mostaganem en arrivant à la salle omnisports sur 3 km. Les dix premiers vainqueurs des deux courses se sont qualifiés au championnat régional de cross inter- services de police prévu en février prochain à Naâma.