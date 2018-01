CHAMPIONNAT HIVERNAL DE NATATION (MINIMES-JUNIORS) Belamane, Arjoune Zitouni se distinguent

Les nageurs Moncef Belamane sur 100 m nage libre et Abdellah Arjoune sur 50 m dos se sont distingués lors des épreuves de la catégorie juniors du championnat national d'hiver, alors que Imane Zitouni a dominé les épreuves féminines de la catégorie minimes, disputées avant-hier à la piscine de Bab Ezzouar (Alger). Belamane (USM Alger) qui s'adjuge un deuxième titre après celui du 200 m nage libre décroché mercredi, a remporté la médaille d'or du 100 m nage libre avec un chrono de (52.78), devant Youcef Agab de l'ASPTT Alger (54.00) et Abdenour Medjahri de Bahia Oran (54.64). De son côté, Abdellah Ardjoun (ASPTT Alger) a dominé la finale du 50 m dos avec un temps de (25.98), devançant Riad Bouhamidi de l'USMA (27.20) et Ilyès Chebab de Boumerdès (27.63). Dans les épreuves féminines (minimes), c'est la nageuse du Sahel nautique El Biar, Imane Zitouni (14 ans) qui s'est, encore une fois, distinguée en remportant le 100m papillon (1:15.90) et le 400m quatre nages (15:13.59), après son sacre mercredi sur le 50 m papillon. Au classement par équipes, après le déroulement de deux séances, c'est l'USM Alger qui domine la compétition en minimes et juniors garçons avec un total de 14 médailles (6 or, 5 argent et 3 bronze). Chez les filles, le Sahel nautique est en tête dans la catégorie minimes avec 6 médailles (4 or, 1 argent, 1 bronze), alors que l'USM Alger domine en juniors avec 9 médailles (3 or, 4 argent, 2 bronze). Les épreuves du Championnat national d'hiver (minimes juniors) se poursuivent jusqu'au 27 janvier, avec le déroulement des courses comptant pour la 3e séance. Cette compétition enregistre la participation de 481 athlètes, dont 145 nageuses, avec la mise en place de deux classements pour les minimes (points et médailles) en vue d'encourager les clubs à y participer avec un grand nombre de nageurs, tandis qu'un classement par médailles est appliqué chez les juniors.