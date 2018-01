FORMATION Lancement du diplôme "CAF Pro" pour les entraîneurs

Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a procédé avant-hier à Rabat au Maroc au lancement du diplôme «CAF Pro» pour l'élite africaine des entraîneurs, a annoncé l'instance africaine sur son site officiel. Au cours de la cérémonie, le président de la CAF a confirmé que cette expérience sera un exemple pour le développement et la formation des entraîneurs, et une possibilité à eux offerte d'obtenir le diplôme de formation CAF Pro. Jean-Pierre Morlans, responsable de la formation dispensée, a effectué une présentation détaillée sur le contenu et les implications du diplôme CAF Pro.