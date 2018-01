LE PRÉSIDENT D'ANGERS L'A ANNONCÉ HIER Arrivée imminente de Belaïli à l'ES Tunis

Le président d'Angers SCO, Saïd Chabane, a annoncé hier avoir trouvé «un accord final» avec l'ES Tunis pour le transfert de l'attaquant algérien Youcef Belaïli. «Belaïli rejoindra l'ES Tunis lors de l'actuel mercato d'hiver. Nous avons trouvé un accord final avec les Tunisiens. L'annonce officielle sera faite incessamment», a affirmé le président d'Angers sur les ondes de la Radio nationale. Belaïli (25 ans), qui s'est engagé avec Angers l'été dernier pour un contrat de quatre ans, avait déjà porté les couleurs de l'ES Tunis entre 2012 et 2014, décrochant un titre de champion de Tunisie en 2014 avec les Sang et Or. «Outre l'EST, Belaïli était convoité également par les deux clubs algériens de l'USM Alger et du MC Alger. J'ai appris via les réseaux sociaux que le joueur a pris une photo avec le maillot du MCA en compagnie de son directeur général Kamel Kaci Saïd. C'est un comportement qui témoigne de l'amateurisme de ce joueur, loin d'être professionnel dans son esprit. Je me réserve le droit de porter plainte au niveau de la FIFA contre ce dirigeant du MCA qui voulait, en quelque sorte, me narguer avec cette photo», a-t-il ajouté. Belaïli ne compte qu'une seule apparition cette saison avec l'équipe première d'Angers, lors de la réception du FC Metz (1-0) en match comptant pour les 8es de finale de la coupe de la Ligue française. Il s'était contenté jusque-là de quelques apparitions avec l'équipe réserve d'Angers, en prenant part à des matchs de National 3.