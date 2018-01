OPEN FÉDÉRAL DE TOUTES CATÉGORIES ET VÉTÉRANS DE TENNIS DE TABLE Tipasa abrite les épreuves de la 2e édition

La Fédération algérienne de tennis de table (FATT) organise du 26 au 28 janvier à la salle OMS de Tipasa, les épreuves du 2e Open Fédéral, toutes catégories et vétérans, saison 2017-2018, a rapporté le site de l'instance fédérale. La compétition comprendra quatre épreuves, à savoir le simple Messieurs, le simple Dames, le simple Vétérans (Messieurs/+40 ans) et le simple Vétérans (Dames/ +50 ans), qui en découdront selon le système arrêté de deux phases. Les participants seront répartis dans la première phase, en plusieurs groupes, plus au moins, équilibrés, et qui permettront aux premiers de se qualifier à la seconde phase, appelée communément le tableau à élimination direct. «Chaque club aura la possibilité d'engager cinq joueurs au maximum et devra payer la somme symbolique de 500 DA par joueur pour chaque catégorie», a indiqué la fédération. Le tirage au sort des épreuves aura lieu ce mercredi au siège de la fédération. Le 1er Open fédéral de tennis de table, toutes catégories et vétérans, avait été organisé en novembre dernier à Alger.