STRASBOURG Premier but de Saâdi en cinq mois

Strasbourg se qualifie aux 8es de finale de la coupe de France en éliminant Lille, grâce notamment à un but d'Idriss Saâdi. L'attaquant algérien âgé de 25 ans, convoqué sous Lucas Alcaraz aura enfin marqué son second but de la saison, cinq mois après son premier au mois d'août à Montpellier en Ligue 1 française. Strasbourg ouvre le score par Nuno Da Costa en première période avant de doubler la marque par Saâdi en seconde. Sur un centre de Da Costa, il se jette au point de penalty pour tromper le gardien Koffi d'un extérieur du pied droit (55'). Lille réduira la marque par Bissouma, mais le RC Strasbourg s'impose sur le score de 2-1. Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Idriss Saâdi, auteur de 16 buts la saison passée en Belgique, il n'a été titularisé que 7 fois cette saison en championnat avec Strasbourg.