SÉLECTION COMBINÉE U20-21 23 joueurs en stage du 27 au 30 janvier

Un stage d'une sélection combinée U20-U21 aura lieu du 27 au 30 janvier au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), a indiqué la Fédération algérienne de football avant-hier. Le staff national dirigée par l'entraîneur Boualem Charef, assisté de Hocine Abdelaziz, Salim Seba, Hocine Achiou et M'hamed Hanniched, a convoqué 23 joueurs pour ce premier stage combiné qui entre dans le cadre de la préparation pour la mise en place d'une sélection des U21 en prévision des prochaines échéances officielles dont la participation aux Jeux méditerranéens 2018 à Tarragone (Espagne) et les éliminatoires des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. La sélection nationale des U21 avait disputé les 15 et 17 janvier dernier deux matchs amicaux contre son homologue tunisienne respectivement à Sidi Moussa (0-1) et au stade Omar-Hamadi (1-1).