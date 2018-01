ZEFFANE, DÉFENSEUR DU STADE RENNAIS "Mon objectif, revenir en sélection"

Depuis l'arrivée aux commandes du Stade Rennais de Sabri Lamouchi, Mehdi Zeffane, totalement ignoré par son prédécesseur Christian Gourcuff, revit et retrouve des couleurs au sein du club breton. L'international algérien a disputé huit matchs de Ligue 1 (6 titularisations) depuis la prise de fonctions de Lamouchi, début novembre 2017. Auparavant, il ne jouait plus du tout, une situation qui lui avait (en partie) coûté une présence en sélection. «C'était la suite logique. Quand vous ne jouez pas en club, le sélectionneur se pose des questions et ça se comprend. C'est sûr que c'est toujours un plaisir d'aller défendre les couleurs de son pays. On a toujours envie d'y aller, surtout qu'on est une bonne bande de potes», a-t-il confié à Foot Mercato. Occupant le poste de latéral droit, qui n'a jamais vu de titulaire indiscutable se dégager depuis plusieurs années, Zeffane ambitionne d'effectuer son retour chez les Verts. «Mon objectif est de revenir en sélection et d'occuper ce poste. Il y a beaucoup de critiques en Algérie qui pleuvent au sujet de ce poste. Quand on est professionnel, il faut savoir faire abstraction de certaines critiques et rester concentré sur son travail», explique-t-il. Même s'il retrouve les terrains et un temps de jeu appréciable, le joueur rennais affirme ne «pas encore» avoir reçu de nouvelles du sélectionneur Rabah Madjer...