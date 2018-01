GUELLIL ET YAHIAOUI QUITTENT LA LFP Le grand "nettoyage" de la FAF se poursuit

Par Lounès MEBERBECHE -

Le président Zetchi en réunion avec les membres du directoire

Quelques jours seulement après l'«éjection» de Mahfoud Kerbadj de la LFP, cette décision de la FAF commence à faire boule de neige sur son chemin, causant pas mal de fissures entre les deux instances.

Ce choix de retirer à la LFP la gestion des championnats professionnels, conformément à l'article 20 de la convention qui lie les deux parties depuis juillet 2011, est un indice fort lancé par Zetchi à tous ceux qui souhaiteraient se mettre sur son chemin, usant de tous les moyens pour arriver à ses fins. Parmi les conséquences de cette opération «nettoyage» entreprise par la FAF fut la cassure entre les présidents des clubs qui ont longtemps affiché leur soutien à Kerbadj. Hier encore, un nouveau rebondissement vient confirmer le grand malaise qui existe entre la FAF et la LFP. Le vice-président de la LFP, Faouzi Guellil et le secrétaire général de cette structure, Sid Ali Yahiaoui, ont annoncé leur retrait, invoquant une situation de blocage. La décision prise par ces deux dirigeants intervient quatre jours après l'installation du directoire chargé de gérer les affaires courantes de la LFP. Ledit directoire est composé de Amar Bahloul, Larbi Oumamar, membres du Bureau fédéral et Ali Malek président de la Ligue nationale du football amateur. La prise de pouvoir de la FAF sur la LFP reste peu orthodoxe et risque de provoquer un sérieux séisme au sein de la famille sportive. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, de sa part, a approuvé cette décision prise, qualifiant de «légale» l'entreprise décidée par la FAF. «Je soutiens la FAF dans sa démarche qui consiste à retirer la délégation de gestion des affaires courantes de football professionnel de la LFP, une décision totalement légale qui intervient conformément à l'article 20 de la convention qui lie la FAF et la LFP depuis juillet 2011.», a déclaré le premier responsable du département ministériel. «Il y a eu un problème de coordination et de cohésion entre les deux structures dans la gestion des affaires courantes de football. Il faut juste signaler que la LFP n'est pas dissoute et les clubs doivent être solidaires avec la FAF, seule et unique représentant du football en Algérie.», a ajouté le ministre, appelant le directoire à convoquer «le plus tôt possible une assemblée générale extraordinaire pour l'installation des commissions de candidature et de recours en vue de l'organisation d'une assemblée élective». Invité à commenter le départ de Faouzi Guellil et Sid Ali Yahiaoui de la LFP, Ali Malek, membre de ce fameux directoire dira hier: «Ils évoquent des blocages! mais de la part de qui? Pour l'instant, il n'y a aucune visibilité pour les deux Ligues. On est justement là pour débloquer les situations», conclut-il son intervention. En tout cas, cette phase retour de la saison 2017-2018 risque d'être agitée et même périlleuse à boucler d'ici le mois de mai prochain avec des rebondissements très certainement fatals au football national qui n'a grandement pas besoin.