LIGUE 1 MOBILIS - 18E JOURNÉE : DRBT-USMA, USMH-OM ET MCA-CRB Le derby algérois en fanfare

Par Saïd MEKKI -

Le Chabab veut rennaître face au Doyen

Trois matchs dont le derby algérois entre le MC Alger et le CR Belouizdad sont au programme de cet après-midi, dernier jour de la 18e journée de la Ligue 1 Mobilis qui a débuté jeudi dernier par le match US Biskra-ES Sétif (1-0).

Les Mouloudéens qui enregistrent de bons résultats veulent rester sur cette dynamique en tentant d'exploiter la situation du CR Belouizdad qui n'arrive toujours pas à gagner le moindre match depuis quelques semaines pour tenter de se rapprocher du groupe de tête. La direction des Vert et Rouge a mis le paquet en versant un mois de salaire aux joueurs la veille de ce derby contre les Rouge et Blanc. Les joueurs du coach Casoni savent que tous les concurrents directs du haut du tableau jouent en déplacement et ils veulent gagner ce match pour exploiter le moindre faux pas des équipes de tête. Casoni n'a pas convoqué la nouvelle recrue, le Malien Dieng pour ce derby, mais il enregistre avec satisfaction le retour de Derrardja qui s'est rétabli de son entorse à la cheville. Pour l'attaquant des Verts et Rouge, Souibaah «si on veut jouer le titre, on doit battre le CRB. Le plus important dans ce derby c'est la gagne et peu importe qui marquera, estime-t-il avant d'ajouter: «On doit gagner ce derby pour nos supporters.» Les fans du MCA veulent la revanche du match aller perdu au stade du 20-Août 1955. Mais pour l'expérimenté Nekkache, «ce derby face au CRB se jouera sur un détail», ce qui démontre l'état d'esprit d'un derby qui reste toujours indécis. Du côté du Chabab de Belouizdad, qui n'a point gagné le moindre match depuis 14 journées, ce derby n'est vraiment pas à perdre. Et pour calmer la colère des supporters, la direction annonce une prime de 20 millions de centimes pour les joueurs en cas de victoire face au MCA. Une manière comme une autre de revigorer les joueurs et de les stimuler afin qu'ils redoublent d'efforts. Draoui pense que «nous devons gagner ce derby pour mettre un terme à notre mauvaise série des résultats en championnat. On doit aussi gagner pour rester loin de la zone rouge. On s'attend à un match, certes, compliqué mais nous ferons tout pour gagner», a conclu le joueur des Rouge et Blanc. Du côté de Tadjenanet, le DRBT, se trouve aussi dans une situation bien compliquée avec une caisse du club bien vide en finances. L'équipe est autant sous pression également suite aux résultats décourageants. D'où la peur du coach Belatoui que la pression ne constitue un blocage de ses joueurs en recevant une redoutable équipe de l'USM Alger qui cherche à joueur carrément le titre. En tous les cas, en dehors de Terbah, blessé, tous les joueurs du coach Belatoui sont prêts pour ce défi contre une coriace formation des Rouge et Noir. Et justement, à ce propos, le coach de l'USMA, Hamdi, a le courage d'annoncer que «nous allons à Tadjenanet en conquérants. Nous sommes l'USM Alger, cette grande équipe de la Ligue 1 qui n'a peur d'aucun concurrent. Le match s'annonce difficile, certes», précise Hamdi avant d'ajouter: «Je reste tout de même confiant pour revenir avec un bon résultat». Quant au dernier match au programme entre l'USM El Harrach et l'Olympique de Médéa, il opposera deux équipes du bas de tableau. Cette explication entre mal classés, est aussi indécise que difficile pour les deux formations. Et bien que les faveurs du pronostic vont vers les Harrachis sur leur pelouse et devant leurs supporters, toujours est-il que l'équipe drivée par Slimani, a montré plusieurs fois qu'elle joue mieux en dehors de son stade où elle est constamment sous pression au vu de sa situation au classement. Les joueurs du coach tunisien Edou ont donc une bonne opportunité pour gagner ce match à domicile et quitter la zone rouge des relégables. Et justement, le coach Edou déclare: «On doit impérativement gagner ce match face à l'Olympique de Médéa. On s'attend à un match difficile devant une équipe qui joue bien en déplacement, mais l'on doit gagner la rencontre pour s'extirper de la zone rouge.» De son côté, le coach de l'Olympique de Médéa, Sid Ahmed Slimani, s'est adressé à ses joueurs en ces termes: «Ressaisissez-vous à El Harrach. Avec la volonté de bien faire et la concentration devant les buts adverses vous allez réaliser ce que d'autres voient comme impossible...», a conclu le coach de l'OM. C'est donc un déclic que cherche à voir le coach Slimani chez son équipe. Reste à savoir si ses joueurs pourront relever le défi de le réaliser?...