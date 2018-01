Ronaldo a fait un choix pour son avenir

Le Portugais s'est exprimé sur son avenir pour le média Dongqiudi, répondant notamment aux rumeurs incessantes de départ. «Je n'imagine pas un Real Madrid sans Cristiano. Il est dans le club où il doit être, où il veut être», confiait Zinedine Zidane il y a une dizaine de jours en conférence de presse. Depuis, tout le Real Madrid se mobilise pour que le Portugais, qui ne traverse pas son meilleur moment sportif, retrouve le sourire. Parce que oui, ces dernières semaines, de nouvelles rumeurs évoquant un départ du Portugais ont refait surface en Espagne et en Angleterre, sous fond de légères tensions avec le président Florentino Pérez. Mais que les supporters merengues, se rassurent, le Ballon d'or 2017 n'a visiblement pas prévu de quitter Madrid tout de suite. Il l'a ainsi confié dans un entretien accordé au média chinois Dongqiudi, relayé par Marca en Espagne. «(Rester à Madrid?) Évidemment, j'aime vivre ici. Je vis dans cette ville depuis 2009 et j'aime le climat et les gens. C'est proche du Portugal, on peut y aller en voiture. J'aime l'Espagne, c'est un grand pays. Évidemment, je veux rester ici, j'adore ce club», a ainsi lancé la star portugaise, mettant donc immédiatement fin aux rumeurs évoquant des envies de départ. En revanche, les propos du numéro 7 du Real Madrid peuvent être une façon de mettre la pression sur la direction madrilène, laissant entendre que son avenir est entre les mains du président Florentino Pérez. La presse madrilène affirmait par exemple que le Portugais souhaite un salaire équivalent à celui de Lionel Messi, ce que l'état-major madrilène ne semble pas forcément disposé à lui offrir. Maintenant que les intentions de Cristiano Ronaldo sont claires, la balle est dans le camp du club.