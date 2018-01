AL FATEH FC (CLUB SAOUDIEN) Chenihi s'engage une année et demie

L'attaquant algérien du Club Africain, Ibrahim Chenihi, s'est engagé pour un contrat d'une année et demie avec la formation d'El Fateh FC, a annoncé avant-hier le club saoudien de football de première division sur son compte twitter. Agé de 28 ans, l'international algérien est le sixième joueur professionnel

d'Al Fateh FC, il remplace le Brésilien Nathan Junior dont le contrat a été résilié par la direction du club saoudien, précise la même source. Le recrutement du joueur algérien a été rendu possible grâce à la contribution financière de Turki Ben Abdelmouhsen Al Cheikh, ministre des Sports saoudien et également président de l'Union arabe de football, a souligné le club. Chenihi avait rejoint en 2015 le Club Africain pour un contrat de trois ans en provenance du MC El Eulma. Le joueur algérien n'avait pas été épargné par les blessures durant son passage au Club Africain. Plusieurs joueurs algériens évoluent dans le championnat d'Arabie saoudite entre autres Nacereddine Khoualed, Mohamed Boulaouidet, Azzedine Doukha (Ohod), Benlaemeri et Benyatou (Al Shabab) ou encore Fahem Bouazza (Al Wehda). Al Fateh FC occupe 10e la place au classement du championnat d'Arabie saoudite de première division à l'issue de la 17e journée.