ANDERLECHT Le prix de Hanni fixé à 12 millions d'euros

Le club belge d'Anderlecht a fixé la somme de 12 millions d'euros pour le départ de son international algérien, Sofiane Hanni, courtisé par le Spartak Moscou, a rapporté, avant-hier, le journal Dernière Heure. L'intérêt du Spartak Moscou pour Sofiane Hanni (27 ans) est réel et bien concret et aimerait attirer le capitaine du RSCA dès cet hiver. Le prix arrêté par la direction d'Anderlecht est presque dix fois plus que le million et demi

(2 millions avec bonus) payé à Malines. Selon des sources russes, le Spartak voudrait donner 8 millions. Selon la même source, la Russie n'est pas la destination de préférence de l'international algérien, mais le salaire de 1,5 million net par an que lui propose le Spartak est alléchant. Le club russe occupe actuellement la 3e place au classement, à huit points du Lokomotiv. Hanni, meilleur buteur et capitaine d'Anderlecht, n'est toutefois pas spécialement chaud à l'idée de jouer pour le club russe. S'il venait à quitter Anderlecht en janvier, ce serait pour une destination qui lui plaît vraiment et qui conviendrait à sa famille, avait-il déclaré en réponse à la presse belge. Hanni a inscrit cinq buts en championnat depuis l'entame de la saison, un but en Ligue des champions contre le Bayern et un autre en Supercoupe de la Belgique. L'ancien joueur de Malines avait terminé meilleur passeur lors du précédent exercice avec 17 passes décisives. L'Algérien a rejoint Anderlecht en 2016. Il avait été sacré meilleur buteur du championnat de Belgique lors de la saison 2015-2016 (17 buts) et a été aussi choisi meilleur joueur de la saison sous le maillot du FC Malines.