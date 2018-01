CHAMPIONNAT HIVERNAL DE NATATION (MINIMES-JUNIORS) Les nageurs de l'USMA dominent la compétition

Les nageurs de l'USM Alger avec 15 médailles d'or dominent le classement du championnat national d'hiver (minimes-juniors), à l'issue de la 3e journée de compétition disputée avant-hier à la piscine de Bab Ezzouar (Alger). En juniors, l'USM Alger est en tête du classement après le déroulement de quatre séances, avec un total de 33 médailles (15 or, 10 argent, 8 bronze). En minimes, c'est également les jeunes nageurs de l'USMA qui dominent le classement avec 14 médailles (6 or, 5 argent, 3 bronze), détrônant leurs homologues du Sahel nautique

El Biar et le GS Pétroliers qui occupent respectivement les 2e et 3e places. Pour cette 3e journée de compétition, c'est encore la star montante de la natation algérienne, Moncef Belamane (16 ans), qui s'est encore distingué en remportant la finale du 400 m nage libre, après avoir déjà remporté trois épreuves individuelles (200 m nage libre, 100 m nage libre et 200 m brasse).

Les épreuves du Championnat national d'hiver (minimes juniors) se poursuivaient hier, avec le déroulement de la dernière séance. Cette compétition enregistre la participation de 481 athlètes, dont 145 nageuses, avec la mise en place de deux classements pour les minimes (points et médailles) en vue d'encourager les clubs à y participer avec un grand nombre de nageurs, tandis qu'un classement par les médailles est appliqué chez les juniors.