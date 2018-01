CHAMPIONNATS AFRICAINS DES CLUBS MASCULINS ET FÉMININS DE VOLLEY-BALL La CAVB annonce le début des inscriptions

La Confédération africaine de volley-ball (CAVB) a annoncé que les inscriptions aux Championnats africains des clubs de volley-ball ont débuté avec l'espoir d'atteindre un grand nombre de participants. La CAVB a fixé la date limite pour les inscriptions à la compétition féminine au 15 février 2018, et le 11 mars 2018 pour les messieurs. Le championnat des clubs féminins africains se déroulera au Ahly Club Hall au Caire (Egypte) du 6 au 15 mars 2018, tandis que les mêmes courts organiseront la compétition masculine du 27 mars au 5 avril 2018. Les clubs ayant déjà confirmé leur participation à la compétition masculine sont: Al-Ahly du Caire, Smouha, et Jaiech d'Egypte, le DGSP du Congo, le Nemostars de Ouganda et ASFA du Sénégal. Chez les dames quatre clubs ont confirmé. Il s'agit: de Al-Ahly du Caire (Egypte), DGSP (Congo), Harare City (Zimbabwe) et ASEC (Côte d'Ivoire).