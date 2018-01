CLASSEMENT DES BUTEURS DE LIGUE 1 Amine Abid puissance 13

L'attaquant du CS Constantine Mohamed Amine Abid, auteur avant-hier de son 13e but de la saison lors de la victoire de son équipe en déplacement face à l'USM Bel Abbès (2-1) a conforté sa position en tête du classement des buteurs, au terme des rencontres de la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis disputées avant-hier et devant se poursuivre hier. Il s'agit du deuxième but de rang pour l'ancien joueur du NA Hussein Dey, déjà buteur lors de la précédente journée face au DRB Tadjenanet (2-1). Le néo-international creuse l'écart avec ses poursuivants Oussama Derfalou (USM Alger) et Mustapha Djallit (JS Saoura) qui comptent chacun 10 buts. L'attaquant le plus prolifique de la saison succèdera à Ahmed Gasmi (NA Hussein Dey), sacré meilleur buteur du championnat lors du précédent exercice, avec 14 réalisations, dont 8 sur penalty.