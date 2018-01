INTER MILAN Joao Mario se relance à West Ham

Joao Mario (25 ans) est prêté par l'Inter Milan à West Ham jusqu'à la fin de la saison. Les Hammers bénéficieront d'une option d'achat pour l'international portugais. Dans le dur depuis son arrivée à l'Inter Milan il y a un an et demi, pour un montant de 40 millions d'euros, Joao Mario va tenter de relancer sa carrière en Angleterre. Avant-hier, le milieu de terrain portugais de 25 ans a été prêté à West Ham jusqu'à la fin de la saison. Les Hammers, qui ont déboursé 1,1 million d'euros pour obtenir ce prêt, bénéficieront d'une option d'achat au terme de celui-ci. Le champion d'Europe 2016 aura pour mission d'aider West Ham à poursuivre son redressement. Désormais entraîné par David Moyes, le club de Londres n'a plus perdu depuis cinq journées de Premier League.