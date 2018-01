JEUX NATIONAUX UNIVERSITAIRES D'HIVER 350 athlètes en lice à Ouargla

Quelque 350 athlètes, des deux sexes, prennent part à la 1ère édition des Jeux nationaux universitaires d'hiver, qui ont débuté avant-hier à Ouargla. Représentant différents établissements de l'enseignement supérieur de 12 wilayas du pays (Aïn Témouchent, Alger, Béjaïa, Biskra, Constantine, El-Bayadh, Guelma, Oran, Sétif, Sidi Bel Abbès, Tiaret et Ouargla), les participants disputent cette compétition dans deux disciplines sportives: le Sahara-volley-ball et le cross des dunes sur des parcours de 4km pour les hommes et 2 km pour les dames, selon les organisateurs. Le coup d'envoi de cette manifestation sportive de deux jours (26-27 janvier) a été donné, au nom du wali de Ouargla, par l'inspecteur général de la wilaya, Hassan Meddouri. Le président de la Fédération algérienne de sport universitaire (FASU), Ghedir Saâdi, a, dans son allocution, mis en relief l'importance de ce rendez-vous sportif, notamment en matière de promotion du sport universitaire en offrant aux participants un cadre de rencontre et une opportunité de découvrir les sites touristiques de la wilaya de Ouargla. Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Ouargla, Boubekeur Chethouna, a indiqué que l'université reste une pépinière de nouveaux talents susceptibles de représenter l'Algérie lors de différentes compétitions régionales et internationales, tout en appelant les athlètes à faire prévaloir l'esprit fair-play. Initié par la ligue locale du sport universitaire, en coordination avec le secteur de la jeunesse et des sports et la wilaya de Ouargla, cette manifestation, qu'abrite la commune de Hassi-Benabdallah, sera clôturée par une cérémonie de remise de trophées et de médailles aux vainqueurs.