L'AS AÏN M'LILA LEADER PROVISOIRE Regroupement dans le haut du tableau

La 18e journée du Championnat de Ligue 2 Mobilis, jouée avant-hier a donné lieu à un regroupement général dans le haut du tableau, où une meute de poursuivants reste à l'affût, en attendant le déroulement du dernier match, hier, mettant aux prises le MO Béjaïa au MC El Eulma. L'AS Aïn M'lila encore traumatisée par la défalcation de 4 points en raison de la participation du joueur Noureddine Hachem, face au WA Tlemcen (1-1) alors qu'il était suspendu, a sué sang et eau pour battre une courageuse équipe du CRB Aïn Fakroun (3-2).

Les locaux m'lilis doivent une fière chandelle au buteur Debbih auteur d'un doublé. Toutefois, l'ASAM pourrait perdre son fauteuil au bénéfice du MO Béjaïa, qui en cas de victoire, hier, devant le MC El Eulma, s'installerait seul en tête du classement. L'autre prétendant à l'accession, la JSM Skikda a cravaché dur pour l'emporter devant le GC Mascara. Cette victoire permet aux «V Noirs» de conserver sa place sur le podium, en espérant rester une la dynamique de victoires.

La JSM Béjaïa difficile vainqueur du RC Kouba (2-0) en infériorité numérique, garde ses chances intactes en se rapprochant davantage du podium, alors qu'il reste encore 12 journées à tirer. C'est le RC Relizane vainqueur de l'ASO Chlef (1-0), qui réalise la meilleure opération de la journée en étant la seule équipe victorieuse en déplacement, à l'inverse des Chélifiens qui ratent une excellente aubaine de monter sur le podium, tout comme le CAB Bou Arréridj, battu sur le fil à Saïda (1-2). A Oran, l'ASMO continue de faire du «surplace» en concédant un nul lourd de conséquences devant l'A.Boussada (0-0). Ce nul hypothèque grandement les chances des Oranais, de jouer l'accession. Enfin, le CA Batna renoue avec le succès aux dépens du WA Tlemcen (1-0). Cette victoire lui permet de réduire son retard à deux unités seulement sur le RC Kouba et le MC El Eulma et à un point sur le CRB Aïn Fakroun.