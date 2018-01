LA JSS ET LA JSK TOMBENT Le CS Constantine prend le large

Le CS Constantine, vainqueur avant-hier en déplacement contre l'USM Bel Abbès (2-1), pour le compte de la 18e journée de la Ligue 1 Mobilis, a pris le large en tête du classement, profitant de la défaite surprise de son dauphin, la JS Saoura, qui s'est inclinée face à la lanterne rouge l'USM Blida (1-0). Les Constantinois qui sont partis s'imposer à Bel Abbès où il n'est pas facile de gagner, ont réussi à piéger leur adversaire grâce à des réalisations de Lamri (12e) et l'inévitable Abid (55'). Les hommes de Abdelkader Amrani comptent désormais 8 points d'avance sur leur poursuivant direct la JS Saoura (30 points) qui s'est inclinée à la dernière minute de la partie face à l'USM Blida, sur un but de la tête de Frioui qui s'offre une septième réalisation cette saison. La JS Saoura qui enregistre sa deuxième contre-performance depuis la reprise du championnat, risque même de perdre sa deuxième place au profit du MC Alger qui recevait hier soir le CR Belouizdad dans le derby algérois, tandis que l'USM Blida reste scotchée à la dernière place du classement avec 12 points malgré son succès. De son côté, le MC Oran en tête durant toute la rencontre après un but de Toumi (19'), avant de se faire rejoindre à la dernière minute sur un penalty concrétisé par Adadi (90'), a raté l'occasion de prendre la place de dauphin du CSC, et se retrouve provisoirement à égalité avec le MC Alger pour un total de 29 points à une longueur de la JSS. Dans le milieu de tableau, le Paradou AC vainqueur 2 à 0 face à la JS Kabylie grâce à un doublé de Naidji (40', 50'), rejoint l'ES Sétif à la 7e place avec 25 points. Après cette nouvelle défaite, la JS Kabylie (18 pts) est désormais à un point de la zone de relégation.