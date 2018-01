POSSIBILITÉ DE RÉCUPÉRER LES SIX POINTS DÉFALQUÉS PAR LA FIFA L'USMBA paye Mayele avant le 7 février

La direction de l'USM Bel Abbès croit toujours à la récupération des six points défalqués par la FIFA à son équipe de Ligue 1 Mobilis si elle venait de régulariser son ancien joueur congolais, Jessy Mayele, avant le 7 février prochain. C'est ce qu'a annoncé le directeur général, Kaddour Benayad, de l'USMBA sur les ondes de la Radio nationale, se montrant optimiste quant à un dénouement heureux de cette affaire. Le même dirigeant a fait savoir, en outre, que des contacts sont entrepris avec le joueur néerlandais d'origines congolaises, pour trouver une solution à l'amiable au litige opposant les deux parties et ayant causé le retrait de six points au club de l'Ouest du pays sur décision de la Fédération internationale de football (FIFA), la semaine passée. «Nous avons des assurances de la FIFA quant à la récupération de nos six unités en cas de paiement du joueur avant le 7 du mois prochain», a affirmé Benayad, dont la direction a enclenché une course contre la montre pour régler ce problème.

Auparavant, la direction de l'USMBA avait affirmé avoir bel et bien régularisé le joueur plaignant, sauf que le paiement de son dû s'était effectué en dinar algérien, alors que la FIFA, à laquelle l'intéressé avait recouru pour être rétabli dans ses droits, exige de le faire en devises.