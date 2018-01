PSG Lucas en négociations avec Tottenham

L'attaquant brésilien Lucas, poussé vers la sortie par le Paris SG, est en négociations avancées avec le club anglais de Tottenham, selon des médias français et britanniques avant-hier soir. Un représentant de Lucas s'est rendu à Londres mardi, puis avant-hier, pour discuter d'un éventuel transfert, avance le journal L'Equipe tandis que la radio RMC évoque déjà un «accord contractuel» entre le joueur et le club anglais «autour d'un contrat de quatre ans». Le journal londonien The Evening Standard parle quant à lui d'une discussion entre Lucas, le président de Tottenham Daniel Levy et l'entraîneur Mauricio Pochettino. Agé de 25 ans, Lucas ne rentre plus dans les plans du PSG et a très peu joué cette saison. Il était arrivé en janvier 2013 dans le club de la capitale, en provenance de Sao Paulo, contre 40 millions d'euros. Les chiffres évoqués pour son éventuel transfert

cet hiver tournent autour de 25 millions d'euros, alors que Paris a absolument besoin

de vendre des joueurs pour compenser ses dépenses records de l'été dernier: 400 millions d'euros pour attirer Neymar et Kylian Mbappé