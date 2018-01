PUEL PARLE DE L'INTÉRÊT DE L'AS MONACO Leicester réclame 20 millions d'euros pour Slimani

L'ASM s'activerait pour trouver un attaquant de pointe et celui-ci pourrait se nommer Islam Slimani, selon différentes sources. En effet, dans leurs éditions, L'Équipe et Monaco-Matin sont revenus sur la piste liant l'avant-centre de Leicester au club du Rocher. Le premier média cité a indiqué qu'il faudrait débourser 20 millions d'euros pour obtenir ses services, les Foxes étant opposés à un prêt. Le journal azuréen précisait simplement que le joueur de 29 ans «devrait arriver sur le Rocher». Pur avant-centre au profil physique très proche de celui de Carrillo (1,88m et 84kg contre 1,91m et 87kg), l'international algérien (55 sélections, 22 buts) est bien connu de Leonardo Jardim qui l'a eu sous ses ordres, en 2013-2014, lors de la première saison du natif d'Alger au Portugal avec le Sporting CP. Si elle est annoncée en bonne voie, la concrétisation du transfert de Slimani vers l'ASM n'est pas acquise pour autant. En effet, interrogé hier, l'entraîneur de Leicester Claude Puel a pondéré les rumeurs envoyant son joueur sur le Rocher cet hiver: «Je ne peux donner aucune information. J'ai lu beaucoup de choses à propos de Slimani. En ce moment, c'est un joueur de Leicester et nous sommes heureux avec lui.» Un discours relativement en contradiction avec d'autres propos tenus la semaine dernière par l'ancien monégasque au sujet de son attaquant: «Il se pourrait donc que des joueurs nous quittent cet hiver dont Slimani qui veut bénéficier de plus de temps de jeu.» A Monaco donc? Besiktas, qui était annoncé comme l'un de ses prétendants, va bientôt recruter Vagner Love. Idem pour Chelsea avec Edin Dzeko (AS Rome) tandis que Newcastle, un temps nommé également, pisterait désormais Kévin Gameiro (Atletico Madrid). Si le transfert de Islam Slimani vers l'AS Monaco venait à se conclure pour un indemnité plutôt conséquente (20 millions d'euros donc), le club asémiste pourrait n'en tirer aucun bénéfice financier à l'avenir. En effet, le joueur auteur de cinq buts cette saison toutes compétions confondues approche la trentaine et n'entre absolument pas dans la politique du club de miser sur les jeunes à fort potentiel, pour les valoriser et les revendre ensuite à prix d'or. Si on s'arrête à l'aspect sportif, Slimani apporterait un équilibre qui manque au poste de numéro 9 depuis le départ de Carrillo.