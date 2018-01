TOUR INTERNATIONAL DES ZIBAN DE CYCLISME L'Espagnol Aitor Escobar remporte la 1ère étape

Le cycliste espagnol Aitor Escobar s'est brillamment distingué avant-hier à Biskra, en remportant la première étape du premier tour international des Ziban avec un temps de 4h 44mn 54s. Le cycliste marocain Abdallah Hida est arrivé en deuxième position avec 4h45mn 27s suivi sur la ligne d'arrivée de l'Algérien Youcef Reguigui du Club Sovac (VCS) qui a réalisé le parcours de cette première étape en 4h45mn et 39s. La première étape, sur un parcours fermé de 197 km a été disputée, sous un ciel clément et dans de bonnes conditions depuis la placette El Houria au centre-ville de Biskra vers les communes d'El Hadjeb, Tolga, Doucen et Ouled Djellal et puis le retour vers la ville de Biksra en passant par les communes de Lioua et Ourlal. 73 cyclistes venus de 11 pays européens, africains et asiatiques dont l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, la Hollande, la Tunisie, l'Erythrée, l'Iran à côté de l'Algérie prennent part au 1er tour international des Ziban. La deuxième étape de ce tour de cyclisme devait se dérouler hier, sur un circuit fermé au centre-ville de Biskra alors que la troisième étape, prévue dimanche sera entre Biskra-ville et Al Kantara. La quatrième et dernière étape de ce tour international sera programmée demain entre Biskra ville et Tolga. Le premier tour international de cyclisme des Ziban qui se poursuivra jusqu'au

29 janvier courant est organisé par la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, la wilaya de Biskra et la ligue locale de cyclisme.