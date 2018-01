L'ALGÉRIE TERMINE 6E À LA CAN 2018 DE HANDBALL Le grand fiasco des Verts

La petite balle algérienne a perdu son lustre d'antan

La déception et l'amertume ont été grandes pour accompagner la pire participation algérienne dans l'histoire de la CAN.

L'Algérie a été battue une nouvelle fois par le Gabon (24-23), hier à Libreville en match de classement, terminant à la 6e place de la coupe d'Afrique des nations 2018 de handball.

Il s'agit de la plus mauvaise participation algérienne en 22 phases finales de CAN disputées.

Un triste record détenu auparavant par l'équipe coachée par Djillali Mekki qui avait bouclé sa participation à la CAN 2006 en Tunisie à la 5e position. A l'inverse, le Gabon, qui avait déjà battu les Verts en phase de poules (26-25), termine 5e et réalise son meilleur classement, après la 6e place obtenue en 2000 à Alger lors de son baptême du feu avec le tournoi. Pourtant, tout avait bien commencé pour le Sept national qui a pris le taureau par les cornes dès l'entame de la rencontre afin d'éviter le scénario du match de poules quand les Panthères avaient fait la différence en première période.

Le score n'a cessé ainsi de prendre de l'ampleur pour afficher 14-09 en faveur des Algériens à la fin des 30 premières minutes. Mais après la pause-citron, cette avance a fondu comme neige au soleil, les hommes de Jackson Richardson étant revenus avec des intentions beaucoup plus offensives.

Les coéquipiers du meilleur joueur du match, Varene Nze Mba, ont appuyé ainsi sur le champignon, réussissant à refaire leur retard à la 45e minute de jeu (17-17). C'était la dernière fois que les Verts ont mené au score. Depuis, les Gabonais ont toujours été devant, aidés en cela par les arrêts miraculeux de leur portier Rémy Daniel Gervelas et une maladresse incompréhensible des hommes du duo Sofiane Haïouani - Zinedine Mohamed-Seghir devant les buts. Les Panthères ont compté jusqu'à trois buts d'avance (24-21), ce qui leur a permis de gérer à leur guise la fin du match et de bisser leur succès en poule, malgré les deux réalisations des Algériens dans les dernières secondes de la rencontre. Une joie indescriptible a envahi les Gabonais quand le buzzer a retenti.

De l'autre côté, la déception et l'amertume ont été grandes pour accompagner la pire participation algérienne dans l'histoire de la CAN.