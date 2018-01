FAOUZI GUELLIL, EX-VICE-PRÉSIDENT DE LA LFP "Il y a ingérence du directoire"

Par Lounès MEBERBECHE -

Le conflit LFP-FAF prend une autre ampleur

Face aux fléaux de la corruption, la violence, l'incompétence et l'absence d'une politique de refondation du football national, le sort de ce sport roi en Algérie est loin de pouvoir s'améliorer.

Au lendemain de son retrait du poste du vice-résident de la Ligue de football professionnel, Faouzi Guellil a tenu à apporter les détails qui entourent sa décision,par le biais du site algérien TSA. Le désormais ex-bras droit de Mahfoud Kerbadj s'est livré en toute franchise sur les raisons qui l'ont poussé à quitter son poste et surtout suivre les pas de son prédécesseur, le secrétaire général de la LFP, Sid Ali Yahiaoui et lui. Interrogé sur les raisons de son départ, Guellil répondra: «J'ai constaté des dépassements de la part du directoire qui vient d'être installé pour gérer les affaires courantes de la LFP. En compagnie de Yahiaoui, nous avons accueilli la délégation de la FAF lundi dernier au niveau du siège de la LFP pour procéder à l'installation du directoire. Nous leur avons fourni tous les documents nécessaires afin de leur faciliter la tâche, sur instruction de Mahfoud Kerbadj, mais grande fut ma surprise quand j'ai été accusé de dissimuler des documents. J'ai été touché dans mon amour-propre, à partir de là, j'ai senti que la confiance n'existait plus entre les deux structures», selon l'ex-responsable à la LFP qui a insisté pour dénoncer une démarche, selon lui, irrégulière de la part des membres du directoire en déclarant: «Le directoire n'avait pas à s'immiscer dans la préparation de la prochaine Assemblée générale ordinaire de la LFP, son rôle doit se limiter uniquement à la gestion des championnats professionnels. La mission de la préparation de l'AG ordinaire est du ressort exclusif du conseil d'administration de la LFP qui détient les rapports moral et financier de l'exercice 2017 qui devaient être présentés lors de cette AG. J'ai 38 ans d'expérience dans la gestion économique des entreprises, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on vient me dicter ce que je dois faire.» Selon Faouzi Guellil, cette délégation de la FAF a carrément tenté une ingérence dans les prérogatives du CA de la LFP, en précisant: «Il fallait définir le rôle de chacun dès le début pour éviter ce genre de conflits.» Enfin, interrogé sur le fait de revenir sur sa décision de partir, Guellil répondra clairement: «Ma décision de quitter la LFP est irrévocable, je ne compte pas y revenir dessus. On nous a mis des bâtons dans les roues. Je leur souhaite de réussir dans leur mission pour le bien du football national», conclut-il avec amertume. Cette sortie intervient au moment où le conflit FAF-LFP ne cesse de prendre de l'ampleur, d'autant que le président Zetchi aurait promis un grand nettoyage pour tenter d'assainir le football national. Cependant, face aux fléaux de la corruption, la violence, l'incompétence et l'absence d'une politique de refondation totale du football national, le sort de ce sport roi en Algérie est loin de pouvoir améliorer, d'autant que le mal est profond, mais surtout se situe à l'intérieur même de la famille sportive!