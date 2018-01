BERRAF, PRÉSIDENT DU COA ET DE L'ACNOA "On s'engage à réussir cet événement"

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA) et président par intérim de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf, a réaffirmé hier à Alger l'engagement des deux institutions à la réussite des 3es JAJ 2018. «L'ACNOA et le COA s'engagent pleinement à la réussite des JAJ 2018 d'Alger comme il a eu à le faire à chaque fois que l'image de l'Afrique et de l'Algérie ont été mises en jeu. «La communauté sportive africaine est appelée dans les prochains mois à relever un double challenge en étant en mesure d'assurer des performances de haut niveau associées à des activités éducatives et culturelles», a indiqué Berraf. «La candidature de l'Algérie a été ordonnée par le président de la République qui a toujours porté un intérêt particulier à la jeunesse et à son bien-être, à son émancipation par la culture et le sport qui sont les éléments fondamentaux de l'éducation au sens universel du terme», a-t-il ajouté. «Les résultats attendus durant ces joutes africaines seront un marqueur important pour les échéances sportives futures et qui engagent davantage la renommée de notre pays», a conclu Berraf.