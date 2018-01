CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDI-BASKET Nour Hammadi champion de la phase aller

Le club de Nour Hammadi a été sacré champion de la phase aller, du championnat National A de handi-basket, à l'issue des rencontres de la 9e et dernière journée de la phase jouée le week-end dernier et marquée par le score sans appel, du leader à El Eulma face au HM El-Eulma (20-0). Grâce à cette victoire, la 8e en autant de matchs, Nour Hammadi consolide sa première position avec 16 points (8 v - 0 d), devant l'IR Boufarik qui totalise 14 points (6 v - 2d), après son sixième succès à Khémis El Khechnïa face à AKEK (95-8). La troisième position du classement est partagée par, respectivement, Nour M'sila 13 pts (6 v, 1 d) et le FC Boufarik (5 v, 3 d). Lors de la journée, M'sila est revenu avec le succès (95-33) de Béjaïa face à l'ASHW Bejaia qui occupe seul la 4e place avec 12 points (4 v, 4d), alors que le FC Boufarik était exempté de la journée. Le CBB Arréridj, un des promus en Nationale A, occupe la 5e place avec 9 pts (2 v, 5 d), après sa défaite 20-0, face au CR El Harrach qui suit derrière (avec 8 pts). La phase retour débutera la semaine prochaine et à l'issue de laquelle, les quatre premiers à l'issue de la première phase se qualifieront aux play-offs, alors que les deux derniers joueront le tournoi pour le maintien.