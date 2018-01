CHAMPIONNAT HIVERNAL DE NATATION (MINIMES-JUNIORS) L'USMA rafle 23 médailles

Cette compétition qui s'est disputée pendant quatre journées, a vu la participation de 481 nageurs dont 145 filles représentant 63 clubs issus de 16 ligues.

Les nageurs de l'USM Alger ont dominé le Championnat national d'hiver (jeunes catégories), en s'adjugeant les titres minime et juniors garçons et junior filles, à l'issue de la 4e et dernière journée de compétition disputée avant-hier à la piscine de Bab Ezzouar (Alger). Chez les minimes garçons, l'USMA a remporté 23 médailles (12 or, 6 argent et 5 bronze) devant le SN El Biar avec 10 médailles (3 or, 4 argent, 3 bronze) et le NR Bordj El Kiffan avec sept médailles (2 or, 2 argent et 3 bronze).

Les juniors garçons de l'USMA ont suivi le rythme des minimes en raflant 29 médailles (17 or, 6 argent et 6 bronze), suivis des nageurs de l'ASPTT Alger qui ont obtenu la deuxième place avec neuf médailles (2 or, 2 argent et 5 bronze), tandis que la troisième place est revenue au club Bahia d'Oran avec 12 médailles (1 or, 9 argent et 2 bronze). Chez les minimes filles, le GS Pétroliers a dominé le classement avec 23 médailles (10 or, 6 argent et 7 bronze) devant le SN El Biar qui s'est classé deuxième avec 16 médailles (9 or, 4 argent et 3 bronze), tandis que l'USMA s'est contentée de la troisième place en remportant huit médailles (1or, 3 argent et 4 bronze). La catégorie des juniors filles a été largement dominée par l'USMA qui s'est adjugée 20 médailles (10 or, 5 argent et 5 bronze) suivi du SNEB avec 12 médailles (3 or, 4 argent et 5 bronze) et l'ASPTT Alger qui a remporté huit médailles (2 or, 2 argent et 4 bronze). «Franchement je suis très satisfait des résultats réalisés par nos jeunes nageurs. Il faut que vous sachiez que le niveau de la compétition était assez bon en présence de plusieurs jeunes talents soit chez les garçons ou chez les filles. La compétition d'aujourd'hui a prouvé que quelques ligues sont devenues plus actives par rapport aux années précédentes et c'est très positif pour la natation algérienne», a indiqué l'entraîneur en chef de l'USMA, Mansri Ali. Pour sa part, l'entraîneur du GSP, Tohir Abd El Kahar s'est dit «satisfait» des résultats obtenus par ses jeunes nageurs. «Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que le GSP a dominé la compétition chez les minimes filles. Je tiens à féliciter tous les athlètes pour les efforts fournis depuis l'entame de la compétition. Ce n'est par facile d'arriver à ce niveau de la compétition en présence de plusieurs clubs compétitifs», a indiqué l'entraîneur du GSP. Outre les quatre titres par médailles, deux autres titres ont été mis en jeu par classement et qui concernent uniquement la catégorie des minimes.

Les deux titres ont été remportés par le SNEB. Chez les garçons, le SNEB a totalisé 29 205 pts devant l'USMA (27.184 pts) et le GSP (9942 pts), alors que chez les filles le SNB a totalisé 26.458 pts suivi du GSP (24 065 pts) et l'USMA (15.189 pts).