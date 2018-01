CROSS COUNTRY CHERDIOUI SAÏD (TIZI OUZOU) Les athlètes étrangers dominent les courses

Les athlètes africains ont dominé, avant-hier, la 34e édition du challenge international Cherdioui Saïd de Cross-country, qui s'est déroulé à Fréha, à une trentaine de kilomètres à l'est de Tizi Ouzou. Dans la catégorie senior hommes, les athlètes kényans et éthiopiens se sont partagé les premières places du podium. La première ayant été remportée par le Kenyan Kibet Micahel, suivi par l'Ethiopien Fana Zewdu Abébé. Le Kenyan Kiplagat Isaac Kimutai complète le podium. Chez les dames, la première place a été remportée par l'Ethiopienne Menguistu Tersit Desalegn, devançant dans l'ordre les deux Kényanes, respectivement Kpchumba Amily Chibet et Chemnung Loice. Trois athlètes de l'équipe de la Protection civile d'Alger (ASAPC) ont réussi à se classer dans cette catégorie marquée par une compétition d'un bon niveau, il s'agit de Senani Riham (4e), Chennah Ryma (5e) et Benderbal Malika (6e). D'autre part, les athlètes de Tizi Ouzou (CSJA et JSA) ont dominé la compétition dans les catégories écoles garçons et filles en raflant la quasi-totalité des courses, alors que les athlètes de Bordj Bou Arréridj (NCBBA et OBBA), connus pour leurs belles performances ont brillé dans la catégorie cadets filles en remportant les trois premières places, la quatrième place dans cette catégorie étant arrachée par Saïdani Rima de ARB Aokas (Béjaïa). Cette 34e édition du cross country Cherdioui Saïd, en hommage à Bachir Belkacem vice-président de la ligue d'athlétisme de Tizi Ouzou décédé lors des préparatifs de la 8e édition de ce challenge, a été marquée par la participation de 1 979 coureurs issus de 148 clubs et 23 wilayas.

21 athlètes de huit pays étrangers à savoir la Tunisie, le Maroc, le Kenya, l'Ethiopie, la France, le Portugal et le Burkina Faso, ont pris part à cette compétition.