LIGUE 1 MOBILIS-19E JOURNÉE Trois matchs avancés au mardi 6 février

Trois matchs comptant pour la 19e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis ont été avancés au mardi 6 février prochain, a annoncé hier la Ligue de football professionnel sur son site officiel. Il s'agit des matchs CR Belouizdad-US Biskra, Olympique Médéa-MC Alger et JS Saoura-ES Sétif. «Ces matchs ont été avancés en raison de la participation du MC Alger, du CR Belouizdad et de l'ES Sétif au tour préliminaire des deux compétitions africaines de la Confédération africaine de football», a précisé la même source. L'ESS et le MCA prendront part à la Ligue des champions alors que le Chabab est engagé en coupe de la Confédération. L'USM Alger, l'autre représentant algérien en coupe de la Confédération est exempte du tour préliminaire, prévu entre le 9 et 11 février 2018.

La suite des rencontres de la 19e journée du championnat de Ligue 1 se jouera le week-end des 9 et 10 février.