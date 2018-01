MEILLEUR BUTEUR DE L'HISTOIRE DU PSG Paris savoure le record de Cavani

En scorant contre Montpellier (4-0, 23e journée de Ligue 1), Edinson Cavani est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris SG avec 157 réalisations au compteur. Tout le vestiaire parisien a rendu hommage au Matador à l'issue de la rencontre.

Edinson Cavani est entré dans l'histoire du Paris SG. En ouvrant le score contre Montpellier avant-hier, l'attaquant a inscrit son 157e sous le maillot du club de la capitale.

L'Uruguayen a ainsi dépassé Zlatan Ibrahimovic, qu'il avait égalé il y a tout juste une semaine, face à Dijon (8-0, 22e journée de L1).

Un fait d'armes qui explique son explosion de joie et ce moment de communion avec ses partenaires et ses supporters au moment de célébrer. «C'est quelque chose qui te donne beaucoup de motivation.

Entrer dans l'histoire de ce club, de cette équipe, de ces supporters, c'est quelque chose de magnifique. Je suis sincèrement très heureux du but de ce soir. J'espère continuer comme ça et aller chercher encore plus pour le PSG», a confié l'intéressé au micro de Canal + après le match.

Unai Emery a été le premier à féliciter son buteur, en conférence de presse d'après-match.

«C'est une statistique individuelle que nous, comme les supporters voulions pour lui, parce qu'il l'a mérité. Après l'avoir fait, il a expulsé toute l'appréhension qu'il avait peut-être en lui par rapport à ce record. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, après qu'il l'a fait, nous en voulons plus. Et lui aussi. Continuer à apporter des statistiques individuelles et collectives», a apprécié le coach parisien. Nasser Al-Khelaïfi, président de l'écurie francilienne, lui a aussi rendu hommage, face à la presse.

«Le Matador est le Matador. Je suis très fier de lui, content pour lui, pour le club et pour l'équipe, par rapport à tout ce qu'il a donné. Devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG n'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment magnifique, on est vraiment très fiers de lui et on espère qu'il va marquer encore plus de buts, qu'il ne va pas s'arrêter là. On est vraiment très contents pour lui», a lâché le patron du club parisien. Adrien Rabiot, passeur décisif pour le numéro 9 des Rouge-et-Bleu avant-hier, l'a lui aussi chaudement félicité en zone mixte, face aux journalistes.

«On est vraiment très contents pour lui, on l'attendait depuis un petit moment, on savait que ça allait venir. J'avais dit avant le match que c'était aujourd'hui et je suis très heureux de lui faire cette passe décisive pour le record parce que c'est quelqu'un que j'aime bien et qui le mérite parce qu'il se bat vraiment.

Le mérite lui revient mais c'est vraiment un bon gars et il mérite ce record», a-t-il confié. Neymar, Alphonse Areola et Thomas Meunier, interrogés par la presse, ont eux aussi encensé le goleador de la Celeste.

Le PSG ne demande qu'une chose, qu'el Matador continue à marquer le plus longtemps possible!