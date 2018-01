OULD ALI, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS "70 millions de dollars au Comité d'organisation"

Le gouvernement algérien a accordé 70 millions de dollars au Comité d'organisation des 3es Jeux africains de la Jeunesse 2018, prévus du 19 au 28 juillet prochain en Algérie, a annoncé hier le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. «Répondant aux orientations du président de la République, le gouvernement algérien a accordé une enveloppe de 70 millions de dollars au Comité d'organisation des 3es Jeux africains de la Jeunesse 2018 pour la réussite de cet événement», a indiqué Ould Ali lors de son allocution à l'ouverture de la réunion de coordination des chefs de mission des délégations africaines pour les JAJ 2018 à l'hôtel Mercure à Alger. «Je remercie également l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique pour avoir accordé un montant d'un million de dollars au Comité d'organisation des JAJ 2018. Nous allons entreprendre tous les moyens et voies permettant de donner une réelle dimension à cet évènement et offrir ainsi à l'Afrique une meilleure organisation», a dit le ministre.