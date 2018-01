RC LENS Mesloub s'engage deux ans et demi

Le milieu international algérien Walid Mesloub, libre de tout engagement depuis deux semaines, a paraphé un contrat de deux ans et demi en faveur du RC Lens, a annoncé avant-hier le club de Ligue 2 française sur son site officiel. Arrivé il y a quelques jours à la Gaillette, le milieu de terrain Mesloub a passé ses examens médicaux et s'est entraîné avec les joueurs professionnels du Racing. L'international algérien s'est finalement engagé, ce samedi, sous les couleurs lensoises pour une durée de 2 ans et demi, précise la même source. L'ancien Havrais qui hérite du numéro 7, s'est déclaré heureux d'avoir opté pour Lens: «Eric Roy m'a contacté pour connaître ma situation, à savoir que j'étais en train de résilier mon contrat. On a parlé d'une éventuelle arrivée au Racing pour un projet bien précis. J'ai pris le temps de réfléchir et on a trouvé un accord. Je suis très heureux de signer au RC Lens» a t-il déclaré au site officiel du club. «Walid Mesloub est un joueur d'expérience qui pourrait nous apporter sa technique. Nous aimerions l'incorporer» avait affirmé jeudi le manager du club nordiste. Le joueur algérien avait décidé il y a deux semaines de résilier son contrat avec le FC Lorient (L2).