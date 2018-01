TOUR INTERNATIONAL DES ZIBAN DE CYCLISME Reguigui remporte la 2e étape

Le cycliste algérien, Youcef Reguigui, du club Sovac (VCS), a remporté avant-hier à Biskra la deuxième étape du premier tour international des Ziban, avec un temps de 2h 49 mn et 8s. Le cycliste espagnol, Aitor Escobar, du club «Tenerife Bike» est entré deuxième, suivi du coureur algérien, Oussama Cheblaoui, du club «Lions de l'Atlas» de Blida qui a terminé troisième. Le circuit fermé de 120 km de cette 2e étape, tracé au centre-ville de Biskra à partir du complexe sportif d'El Alia, a été parcouru 10 fois par les cyclistes dans de bonnes conditions. 69 cyclistes venus de 11 pays, entre autres, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, la Tunisie et l'Iran en plus du pays hôte l'Algérie, ont pris part à la 2ème étape du premier tour international des Ziban. La troisième étape de cette compétition devait se dérouler, hier, sur un circuit ouvert tracé sur la route menant à la ville d'El Kantra, tandis que la quatrième étape qui aura lieu lundi, se déroulera sur un parcours qui mène vers la ville de Tolga.