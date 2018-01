MO BÉJAÏA Les Crabes arrachent la place de leader

Par Boualem CHOUALI -

La course au titre est encore loin, le MOB doit faire preuve de beaucoup de vigilance et de prudence et surtout de concentration.

Le MO Béjaïa est le nouveau leader de la Ligue 2 Mobilis. Une position qu'il a arrachée haut la main suite à sa précieuse victoire le samedi dernier devant le MC El Eulma d'une part et la défalcation de points pour l'AS Aïn M'lila d'autre part.

En effet, les Crabes qui n'avaient pas d'autre choix que la victoire devant leur adversaire du jour, le MC El Eulma, ont réalisé l'essentiel devant cette accrocheuse équipe grâce au but inscrit par Salhi à la 80' sur penalty. Un penalty obtenu suite à la pression exercée par les Mobistes après avoir bénéficié d'une supériorité numérique suite à l'exclusion de Zitouni à la 72' de jeu.

Au coup de sifflet final, les Crabes glanent trois points mis en jeu et s'emparent de la première place du classement général de la Ligue 2 Mobilis à l'issue de sa 18e journée. De ce fait, le MOB s'adjuge le statut de leader de la Ligue 2 Mobilis.

Le club occupe la première place au classement général avec 35 points au compteur devant l'AS Aïn M'lila qui occupe la deuxième place avec 32 points. Pour revenir à la rencontre il faut signaler que cette victoire des Crabes n'a pas été du tout facile même s'ils ont dominé les débats de bout en bout.

En effet, le pressing des Vert et Noir a commencé dés le coup de sifflet de l'entame de la rencontre, mais par excès de précipitation, et par maladresse des attaquants le fond des filets n'a pas été visité en dépit des nombreuses occasions enregistrées.

Une situation de stérilité qui frappe sérieusement le MOB cette année pour laquelle, l'une des raisons d'ailleurs, l'ex-coach Mustapha Biskri a été sacrifié. C'est dire que le nouveau, Rachid Bouarrata, est appelé à y remédier au plus vite s'il veut atteindre l'objectif de l'équipe à la fin des courses, à savoir l'accession en Ligue 1 Mobilis.

Pour Rachid Bouarrata, justement, cette victoire est d'une importance capitale pour son équipe car elle lui permettra de bien gérer la pression qui gagne davantage ses jeunots «cette victoire est précieuse pour nous. Elle n'a pas été facile devant une bonne et accrocheuse équipe d'El Eulma, mais grâce à l'engagement et la détermination de mes joueurs nous avons pu réaliser l'essentiel à savoir les trois points de la victoire. Mes joueurs ont bien joué notamment à l'entame de la rencontre, mais ils restent stériles en matière de transformation des occasions en buts» nous a déclaré le coach des Vert et Noir à l'issue de la rencontre avant d'ajouter: «Cette victoire est bonne sur tous les plans notamment sur le moral des troupes. Elle nous permettra de bien entreprendre le reste des matchs de cette phase retour. Avec notre position de leader c'est la pression qui va s'installer sur les épaules de tout le monde, notamment les joueurs. Nous sommes appelés à gérer match par match afin de réussir notre mission à la fin des courses». En effet, les Crabes avec leur statut de leader donc l'équipe à battre et à accrocher est désormais sous pression.

La course au titre est encore loin, le MOB doit faire preuve de beaucoup de vigilance et de prudence et surtout de concentration. Quant à leur prochaine sortie, elle sera aussi à domicile devant un pensionnaire de Ligue 1, le MC Oran pour le compte des 8es de finale de la coupe d'Algérie.