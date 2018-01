LES ANCIENS JOUEURS DE LA JSK ÉTAIENT TOUS PRÉSENTS L'hommage grandiose à Matoub Lounès

Par Aomar MOHELLEBI -

la prestigieuse équipe de la JSK des années 1980 a rendu un vibrant hommage à Matoub Lounès

Une convivialité admirable a régné tout au long de cet hommage historique rendu à Matoub Lounès qui a été, en plus de toutes les facettes qu'on lui connaît, un fervent supporter de la JSK.

L'hommage s'est déroulé samedi dernier, dans l'après-midi, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, en présence de El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, Kheïreddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de football, ainsi que de grandes figures de la prestigieuse équipe de la JSK des années 1980, à l'instar de Djamel Menad, Hakim Medane, Mourad Amara, Rachid Adghigh, Moussa Saïb, l'ancien arbitre international Mohamed Hansal, Mohamed Bouderbali, wali de Tizi Ouzou, Malika Matoub (soeur du «Rebelle» et présidente de la fondation éponyme), Ouahab Aït Menguellet, maire de Tizi Ouzou, le député Nordine Aït Hamouda, le célèbre chanteur Farid Ferragui, Cherif Mellal, actuel président de la JSK et la liste est encore longue. A l'initiative d'un groupe d'amis de Matoub Lounès, chapeauté par Mustapha Mazouzi, l'hommage à Matoub, samedi dernier, dans la ville de Tizi Ouzou a constitué un grand événement ayant rassemblé des personnalités de différentes tendances et de divers horizons. C'est un grand rendez-vous qui a été donné par des personnalités qui admirent le parcours de Matoub Lounès qui a eu lieu ce samedi dans le sillage de la commémoration du 62e anniversaire de la naissance du «Rebelle». Un tournoi de football a d'ailleurs eu lieu dans la salle du stade du 1er-Novembre où l'on a vu jouer de grands joueurs algériens, vêtus de maillots où étaient inscrits en gros caractères le nom de Matoub Lounès. Les trois rencontres footballistiques se sont déroulées, bien sûr, sous les airs de la voix rauque et à gros décibels de Matoub Lounès. Il en est de même de ses posters qui ornaient les murs de la salle. Une convivialité admirable a régné tout au long de cet hommage historique rendu à Matoub Lounès qui a été, en plus, de toutes les facettes qu'on lui connaît, un fervent supporter de la JSK. Des sommités du football comme Djamel Menad, Moussa Saïb, Mourad Amara, Hakim Medane, étaient, faut-il le rappeler, des amis intimes de Matoub Lounès. C'est pourquoi, quand les organisateurs ont fait appel à ceux pour venir rehausser cet hommage par leur présence, il ne pouvait y avoir de place à aucune hésitation. Les centaines de spectateurs présents dans les tribunes ont d'ailleurs été agréablement surpris de découvrir les prouesses exceptionnelles et toujours vivaces d'un Djamel Menad ou encore d'un Hakim Medane, sur le terrain comme ou presque comme à l'époque de leurs 20 ans. El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, a d'ailleurs déclaré aux journalistes, fort nombreux, présents au rendez-vous avec le «Rebelle» Matoub Lounès: «Notre présence ici a pour but d'honorer la mémoire de Matoub Lounès et c'est un devoir. C'est un grand homme qui a beaucoup combattu pour la démocratie et pour que l'Algérie reste debout. Un homme de sa trempe ne peut pas être oublié. Lui rendre hommage à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance est la moindre des choses que nous puissions lui faire». De son côté, Kheïreddine Zetchi, sollicité en force par les journalistes, a également abondé dans le même sens en affirmant que sa présence à Tizi Ouzou n'a d'autre but que de participer à ce grand hommage rendu par le monde sportif au géant Matoub Lounès qui était durant toute sa vie un amoureux inconditionnel du football en général et un supporter mordu de la JSK en particulier, même lors des déplacements de ce club lors des compétitions internationales dans les différents pays africains. De son côté, le célèbre chanteur kabyle, Farid Ferragui, lors de son témoignage, face aux journalistes locaux mais aussi ceux, venus nombreux d'Alger et d'ailleurs, a mis en exergue les qualités artistiques indéniables de Matoub Lounès qui a beaucoup donné à l'art, aux dires de Farid Ferragui. Ce dernier a ajouté: «Matoub Lounès était un ami, nous étions très proches, c'était quelqu'un de très humain, un bon vivant, un grand militant très courageux de toutes les causes justes et un artiste unique en son genre». Notons que lors du tournoi, des prix symbolique à l'effigie de Matoub Lounès ont été remis aux symboles du football algérien présents à cette occasion.