PRÉPARATIFS DES JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2018 Les chefs de mission se réunissent à Alger

La réunion de coordination des chefs de mission des délégations africaines pour les Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), prévus en Algérie du 19 au 28 juillet prochain, s'est ouverte avant-hier à l'hôtel Mercure à Alger.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, en sa qualité du président du Comité d'organisation des 3es Jeux africains de la jeunesse (Cojaj), a présidé cette réunion en présence des présidents de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa) et de l'Union des confédérations sportives africaines (Ucsa), des chefs de mission des délégations africaines et représentants des Fédérations nationales et Confédérations sportives africaines.

«Les Jeux africains de la jeunesse 2018 jouissent d'une importance particulière de la part du président de la République ainsi que le gouvernement algérien qui a mis tous les moyens pour l'organisation de cet évènement africain, sans oublier les autorités de la wilaya d'Alger pour les efforts déployés dans la réalisation et la réhabilitation des infrastructures devant abriter les épreuves sportives», a déclaré Ould Ali lors de son allocution à l'ouverture des travaux de la réunion de coordination à Alger. Ces réunions porteront sur les préparatifs des JAJ prévus en Algérie du 19 au 28 juillet, ainsi que sur la finalisation du programme général des différentes compétions, outre des questions liées au transport, à l'hébergement et aux accréditations.

«Cet évènement africain qualificatif aux Jeux olympiques de la jeunesse en Argentine sera sans doute une réussite pour l'Algérie et pour toute l'Afrique.

Je salue les instances de l'Acnoa pour avoir accordé leur confiance à l'Algérie, un pays habitué à organiser de grandes manifestations sportives africaines et internationales.», a-t-il dit.

Les travaux de la matinée verront également l'allocution des présidents par intérim de l'Acnoa, Mustapha Berraf et de l'Ucsa, l'Egyptien Mohamed Nacer, ainsi que le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Il sera question également de présenter le rapport de la commission technique de l'Acnoa ainsi que la présentation du Comité d'organisation des JAJ-2018 (Cojaj). Les présidents des délégations africaines devaient visiter à partir d'hier les différents sites retenus pour les Jeux, en premier lieu, le Village des athlètes et les infrastructures sportives.

Cette édition des JAJ sera qualificative pour certaines disciplines aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en Argentine (8-18 octobre prochain).

La première édition des JAJ s'est tenue au Maroc en 2010, et la deuxième a eu lieu au Botswana en 2014.