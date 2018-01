Il devrait signer au Spartak Moscou pour 5 millions d'euros

L'international algérien d'Anderlecht aurait livré son dernier match avec les Mauves avant de rejoindre Spartak Moscou, a rapporté hier la presse locale. D'après Nieuwsblad, le milieu de terrain algérien de 27 ans était à l'aéroport de Zaventem (Bruxelles) hier matin pour prendre l'avion à destination de Moscou. Selon la même source, la direction bruxelloise est favorable à la vente de Hanni (8 buts et 6 assists), régulièrement critiqué par les supporters du RSCA, au Spartak Moscou pour un montant dépassant les cinq millions d'euros. L'ancien malinois serait alors remplacé par Ryota Morioka, une des grosses révélations du championnat avec Waasland-Beveren (8 buts et 11 assists). Hanni est sous contrat avec Anderlecht jusqu'en juin 2022. La période des transferts en Belgique se termine ce soir. D'autre part, l'ancien malinois a illuminé le clasico belge, portant à bout de bras une équipe d'Anderlecht opposée à un standard conquérant. Le sentiment de Hanni était cependant très mitigé au coup de sifflet final malgré les trois buts inscrits. «C'est une satisfaction personnelle car c'est la première fois que je marque trois buts au Standard» a-t-il expliqué au micro de la RTBF. «Le standard a poussé en deuxième période. On a eu des contres, mais on n'a pas été juste dans le dernier geste. Peut-être qu'on ne mérite donc pas plus que le point» a estimé le capitaine du Sporting.