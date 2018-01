Nouvelles des Fédérations sportives

Boxe

Le président de la Fédération algérienne de boxe Abdeslem Draâ, a participé aux travaux du congrès extraordinaire de la Fédération internationale de boxe amateur (AIBA), qui s'est déroulé samedi 27 janvier à Dubaï (Emirats arabes unis), en présence des représentants de 118 fédérations sur les 150 affiliées à l'AIBA.



Sport Universitaire

Les Jeux nationaux universitaires hivernaux ont pris fin avant-hier, après trois jours de compétitions (25-28 janvier) à la wilaya de Ouargla, ces joutes ont été organisées par la Fédération algérienne du sport universitaire (Fasu).



Voile

L'Equipe nationale de voile de la série «Optimist», et son staff technique, prendront part à un stage de formation et de préparation au profit des athlètes, des entraîneurs et des arbitres, et cela du 28 janvier au 4 février 2018 à la ville de Tanger (Maroc).



Rugby

La Fédération algérienne de rugby, a eu l'accord du ministre de la Jeunesse et des Sports

El Hadi Ould Ali, et de l'association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa), ainsi de l'Union des confédérations sportives africaines (UCSA), pour participer au 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ 2018), prévus en Algérie du 19 au 28 juillet 2018.



Basket-ball

Le président de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB), Ali Slimani, effectue une visite à la wilaya de Béjaïa et Jijel, avant de se rendre à Djelfa et El Bayadh le 5 février prochain, dans le cadre de son périple de visite aux ligues de wilaya et régionales.