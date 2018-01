JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2018 D'ALGER 27 disciplines dont cinq qualificatives aux JOJ retenues

Les 3es Jeux africains de la jeunesse 2018, prévus à Alger du 19 au 28 juillet prochain, comporteront 27 disciplines dont cinq qualificatives aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018), a annoncé avant-hier à Alger la commission technique de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa). Le choix de la commission technique s'est porté sur 27 disciplines, mais seulement cinq sont qualificatives aux Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Buenos Aires (Argentine): triathlon, beach-volley, hockey sur gazon, équitation et aviron. Les 27 disciplines sont: l'athlétisme, l'aviron, le badminton, la boxe, le canoë, le cyclisme, l'escrime, le football, le judo, la lutte, la natation, l'escrime, le rugby, le tennis, le tennis de table, le beach-volley, la gymnastique, la voile, le triathlon, le hockey sur gazon, le tir à l'arc, le tir, l'haltérophilie, le handball, la voile, le volley-ball, le taekwondo, l'équitation, le basket-ball (3×3) et le karaté qui va intégrer les JO en 2020. Par rapport à la dernière édition à Gaborone (Botswana-2014), l'édition d'Alger connaîtra l'intégration du basket-ball (3×3), du beach-volley, de l'équitation et de la voile. Les Jeux africains de la jeunesse d'Alger, les 3es du genre, devront rassembler quelque 3000 athlètes de 54 pays membres de l'Acnoa. La réunion technique des chefs de missions des 3es Jeux africains de la Jeunesse d'Alger s'est ouverte avant-hier à l'hôtel Mercure en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Cette compétition concerne les athlètes âgés entre 15 et 18 ans. La première édition des JAJ a été organisée à Rabat au Maroc, alors que la capitale botswanaise, Gaborone, a abrité la 2e édition.