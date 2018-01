LIVERPOOL ET ARSENAL LE VEULENT TOUJOURS Dernier virage pour le transfert de Mahrez

Annoncé avec insistance du côté de Liverpool au début de ce mercato, l'ailier des Foxes préférerait néanmoins rejoindre Arsenal, où une place de titulaire lui serait plus facilement assurée, surtout depuis le départ d'Alexis Sanchez à Manchester United.

Liverpool n'aurait pas abandonné l'idée d'enrôler Riyad Mahrez. Le club de la Mersey s'apprêterait à lancer une nouvelle offensive après le revers concédé avant-hier lors du 4e tour de la FA Cup, face à West Bromwich Albion (3-2), selon les informations données par The Echo, un journal proche de Liverpool. «Riyad Mahrez prospérerait dans cette équipe, a ainsi déclaré l'ancien international écossais Pat Nevin. Mahrez a le profil pour jouer à Liverpool, et si j'étais responsable au club, je frapperais à la porte de Leicester pour le recruter.» Les Reds penseraient ainsi à revenir dans la bataille avec Arsenal, qui tiendrait la corde dans ce dossier. Annoncé avec insistance du côté de Liverpool au début de ce mercato, l'ailier des Foxes préférerait néanmoins rejoindre Arsenal, où une place de titulaire lui serait plus facilement assurée, surtout depuis le départ d'Alexis Sanchez à Manchester United. Il y a quatre jours, une vidéo l'ayant montré à bord d'une voiture aux abords de l'Emirates Stadium lors du succès d'Arsenal face à Chelsea (2-1) en demi-finale de la coupe de la Ligue a fait la joie des supporters des Gunners qui ont vu là la signature imminente de l'ex-pensionnaire du Havre à Arsenal. Mais à vrai dire, ce n'est pas la première fois que le mariage entre Mahrez et Arsenal serait tout proche de se faire. Si les deux jours qui restent avant la clôture du mercato peuvent encore révéler des surprises, il est également possible de voir Mahrez finir la saison sous le maillot de Leicester. À Leicester depuis janvier 2014 et lié avec le club jusqu'en 2020, le natif de Sarcelles ne serait donc pas si pressé de quitter les Foxes, où il percevrait un salaire annuel avoisinant les cinq millions d'euros. Mahrez a bouclé une première partie de saison intéressante, et a déjà inscrit 8 buts en championnat. Enfin, le montant réclamé par Leicester concernant Mahrez (55 millions d'euros) ne devrait pas tellement refroidir Wenger ou Klopp, à moins que les dirigeants des Foxes durcissent les négociations et s'inspirent des déclarations de leur entraîneur, qui a estimé Mahrez à plus de 100 millions d'euros.