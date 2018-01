MANCHESTER UNITED Prêt à payer 60 millions d'euros pour Ghoulam

Manchester United serait disposé à payer les 60 millions d'euros de la clause libératoire de Faouzi Ghoulam.

Selon le média italien Rai Sport, José Mourinho, l'entraîneur des Red Devils, tient absolument au recrutement du latéral gauche algérien, sous contrat avec Naples jusqu'en 2022. Arrivé en Italie en 2014, l'ex-Stéphanois s'est imposé comme l'un des tout meilleurs défenseurs d'Europe. Élément essentiel de la formation napolitaine, Ghoulam a connu cette saison un temps d'arrêt après une blessure au genou (ligament croisé) qui l'a écarté des terrains durant plus de deux mois.

Approché notamment par le Paris Saint-Germain et Manchester City - un club contre qui il a joué en Ligue des Champions cette saison -, l'Algérien a récemment été élu footballeur algérien de l'année 2017. Après avoir arraché Alexis Sanchez à Arsenal en échange de Henrik Mkhitaryan pour plus de 200 millions d'euros, les Mancuniens seraient donc à nouveau prêts à sortir le chéquier pour mettre la main sur l'international algérien de 26 ans.

Son éventuelle arrivée chez les Red Devils figurait comme un renfort de poids au sein de la garde mancunienne (meilleure défense avec Chelsea), dont le flanc gauche est actuellement gardé par Ashley Young, qui n'est pas un habitué du poste.

Pour pallier un départ de leur joueur, les Napolitains se seraient déjà mis sur les rangs d'Alejandro Grimaldo, pensionnaire du Benfica Lisbonne et passé par les rangs du FC Barcelone.