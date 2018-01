TOUR INTERNATIONAL DES ZIBAN DE CYCLISME L'Erythréen Teweldemedhin remporte la 3e étape

Le cycliste érythréen Abel Teweldemedhin a remporté la troisième étape du Tour international des Ziban, disputée dimanche entre Biskra et la commune d'El Kantra sur une distance de 154 km. En s'adjugeant la première place de cette étape, Abel Teweldemedhin a également pris le maillot blanc de meilleur espoir (-23 ans) et le maillot vert du meilleur sprinter. Le Marocain Abdallah Hida a pris le maillot jeune de leader quant au maillot orange du meilleur algérien, il est revenu à Oussama Chelaoui de l'équipe des lions de l'Atlas Blidéen. 69 cyclistes venus de 11 pays européens, africains et asiatiques dont l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, la Tunisie, l'Erythrée, l'Iran et l'Algérie ont pris part à cette troisième étape. La quatrième et dernière étape du tour international des Ziban (Biskra-Tolga) était prévue hier. Le premier tour international de cyclisme des Ziban est organisé par la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, la wilaya de Biskra et la ligue locale de cette discipline.