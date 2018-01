TAEKWENDO Yanis Souilah s'illustre en Tunisie

Par Abdenour MERZOUK -

Le jeune athléte algérien a arraché la médaille d'or en taekwendo

La coqueluche du sport à Bouira ces dernières années reste le jeune sociétaire des «Ecoles Najah», le champion de taekwondo, Yanis Souilah. Après une médaille d'argent aux Mondiaux des ambassadeurs à Séoul au mois de septembre dernier, le champion vient de s'illustrer aux internationaux de Tunisie en montant sur la plus haute marche du podium et en décrochant une énième médaille d'or. Précisons que le sociétaire du groupe «Najah Travel» et des «Ecoles Najah» avait en mai de l'année dernière remporté la première place au championnat d'Afrique à Port-Saïd en Egypte ainsi qu'une seconde place dans la spécialité combat et un autre titre par équipe. L'athlète qui demeure la fierté de la wilaya, mais aussi de sa région natale, Saharidj, daïra de M'Chedallah où il a été honoré, semble faire l'objet d'une manoeuvre au sein des instances gestionnaires de la discipline. Pour des raisons encore non claires, l'athlète n'aurait pas été retenu en Equipe nationale. Du côté de son staff on crie au complot. «Yanis ne pouvait pas passer les tests de sélection juste après son retour de Séoul, une période dite de récupération et de décompression. En l'y obligeant à faire les sélections, on savait qu'il ne pouvait être au summum de ses capacités», pense son manager. «Nous avons saisi le ministre à l'occasion de sa venue à Bouira où son département et celui de la jeunesse et des sports de Bouira ont honoré le vice-champion du monde», ajoute son manager et entraîneur. Le hic dans cette histoire reste le fait que le président de la fédération n'est autre que son ex-président au sein de l'association «Bahdja Bouira Sport» où Yanis a fait ses débuts. Au-delà des querelles, priver Yanis des prochains Jeux méditerranéens sera une erreur impardonnable en ces temps où le sport algérien mange son pain noir. Ce jeune qui reste une fierté pour sa région natale, Saharidj, est le digne ambassadeur de l'Algérie, mais aussi la fierté de Bouira. «Cette victoire de Yanis, résultat de la persévérance, du travail et du sérieux est aussi celle de son entraîneur, Siefedine Eulmi, du directeur du département des sports du groupe Najah, Bougaoua Ali, mais aussi celle de la direction générale du groupe Najah, à sa tête Boutraâ Jawad, Nouredine Medjdoub», nous confie Omar son papa. Le taekwondo est une tradition dans la famille puisque le frère ainé de Yanis est aussi un Champion national dans la même discipline.



32e édition du cross Chelda Boulenoir de Chetouane

Plus de 1000 participants à Tlemcen

Plus de 1000 participants prendront part à la 32ème édition du cross Chelda Boulenoir de Chetouane (6 km de Tlemcen), prévue le 10 février sur le traditionnel parcours de cette commune, a-t-on appris, hier, du président de la ligue d'athlétisme de la wilaya. Cette édition qui aura un caractère international avec la participation de six athlètes étrangers, sera jumelée avec le championnat régional qui concerne les catégories benjamine et minime filles et garçons, a affirmé Farid Belkhrouf faisant savoir que ce cross est inscrit au programme de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA). Les courses réservées aux cadets, juniors et seniors filles et garçons, sont à caractère national ou international, selon le cas, a précisé le même responsable, tout en indiquant que le dernier délai de confirmation de la participation est fixé au 7 février prochain. Le programme arrêté par la ligue de Tlemcen qui prend en charge l'aspect technique de la compétition, comporte des distances variant entre 2000 m (benjamins filles et garçons et minimes filles) et 10.000 m (seniors garçons). Les minimes garçons et les cadettes effectueront un parcours de 3.000 m, les cadets (5000 m), les juniors garçons (7000 m) et enfin les juniors/seniors filles (6000 m).